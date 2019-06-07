صدى البلد
بعد القبض على الشامت في شهداء مصر
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ألقت قوات الشرطة في دولة الإمارات، القبض على أيمن شوشة الشامت في استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين مصريين، بيد الإرهاب الغادر، في أول أيام العيد.
وتهللت مواقع التواصل الاجتماعي فرحا بخبر القبض على أيمن شوشة المصري المقيم بدولة الإمارات، والذي عبر عن سعادته عقب استهداف الإرهاب لكمين أمني غرب مدينة العريش.
وعقب استهداف عناصر إرهابية لكمين أمني بالعريش؛ حيث...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد القبض على أيمن شوشة .. المفتي: الشماتة في العمليات الإرهابية مشاركة في سفك الدماء.. والجفري: لا ينبغي على المسلم أن يظهرها بأحد حيا كان أو ميتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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