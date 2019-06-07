"مجموعة ليما" تحث المجتمع الدولي على العمل ضد مادورو

أكّدت "مجموعة ليما" التي تضم 12 دولة معظمها في ​أميركا اللاتينية​، في بيان صدر في أعقاب اجتماعها الوزاري في عاصمة غواتيمالا، أن "على ​المجتمع الدولي​ أن يتخذ إجراءات ضد التورط المتزايد للحكومة الفنزويلية في الفساد وتهريب ​المخدرات​ والجريمة المنظمة".

وشددت المجموعة على "أهمية تعزيز ​الاتصالات​ مع الدول التي تؤيد الرئيس ​نيكولاس مادورو​، وخاصة ​روسيا​ و​الصين​ وكوبا و​تركيا​"، معتبرة أن "تلك الدول يجب أن تكون جزءًا من الحل في ​فنزويلا​".

بالإضافة إلى ذلك رفضت "مجموعة ليما" دعوة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في بلاده، والتي أطلقها يوم 20 أيار الماضي.

يذكر أن "مجموعة ليما" اعترفت بزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ "رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في أعقاب إعلان توليه هذا المنصب في كانون الثاني الماضي.