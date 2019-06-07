"مجموعة ليما" تحث المجتمع الدولي على العمل ضد مادورو

أكّدت "مجموعة ليما" التي تضم 12 دولة معظمها في أميركا اللاتينية، في بيان صدر في أعقاب اجتماعها الوزاري في عاصمة غواتيمالا، أن "على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ضد التورط المتزايد للحكومة الفنزويلية في الفساد وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة".
وشددت المجموعة على "أهمية تعزيز الاتصالات مع الدول التي تؤيد الرئيس نيكولاس مادورو، وخاصة روسيا والصين وكوبا وتركيا"، معتبرة أن "تلك الدول يجب أن تكون جزءًا من الحل في فنزويلا".
بالإضافة إلى ذلك رفضت "مجموعة ليما" دعوة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في بلاده، والتي أطلقها يوم 20 أيار الماضي.
يذكر أن "مجموعة ليما" اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في أعقاب إعلان توليه هذا المنصب في كانون الثاني الماضي.
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