سانتشيث: سأسعى لتصديق البرلمان الإسباني على رئاستي للوزراء

أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في ​إسبانيا​ بيدرو سانتشيث أنه سيسعى للحصول على تصديق البرلمان على شغله للمنصب ليؤدي اليمين الدستورية ويشكل حكومة جديدة بعد دعوة ​الملك فيليبي​. يذكر أنه فاز ​الحزب الاشتراكي​ بقيادة سانتشيث ب​الانتخابات​ العامة في نيسان الماضي لكنه لم يحقق الأغلبية. وكان الملك قد عقد اجتماعات هذا الأسبوع مع ممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد.

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