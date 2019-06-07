الخارجية الألمانية: وزير الخارجية يزور إيران الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن "وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، سيزور إيران، الأسبوع المقبل؛ لإجراء محادثات بشأن القضايا الإقليمية، وتنفيذ الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى في 2015"، موضحةً أن "ماس سيسافر إلى طهران، الإثنين المقبل، في إطار جولة شرق أوسطية".
ولفتت إلى أن "الجميع يعرف موقفنا، نحاول الحفاظ على الاتفاق النووي وإبقاءه حيا، لأننا نعتقد أنه اتفاق جيد يمنع حيازة إيران أسلحة نووية"، مشيرةً إلى ان "الزيارة كانت بالتنسيق مع دول كبرى أخرى في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وبريطانيا".
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