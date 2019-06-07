أكّدت المتحدثة سارة ساندرز أن "البيت الأبيض متمسك بموقفه بأنه يجب على المكسيك أن تتخذ خطوات جديدة مهمة لوقف تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى بحلول يوم الاثنين أو مواجهة رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة".
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة في بيان: “في هذا الوقت ما زلنا نتحرك قدمًا نحو الرسوم الجمركية”.
وكانت ساندرز تعقب على تقارير ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس تأجيل سريان الرسوم الجمركية بينما يجري البلدان محادثات للتوصل إلى اتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر ساندرز: البيت الأبيض متمسك بمهلة يوم الاثنين لسريان الرسوم الجمركية على المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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