ساندرز: البيت الأبيض متمسك بمهلة يوم الاثنين لسريان الرسوم الجمركية على المكسيك

أكّدت المتحدثة سارة ساندرز أن "​البيت الأبيض​ متمسك بموقفه بأنه يجب على ​المكسيك​ أن تتخذ خطوات جديدة مهمة لوقف تدفق ​المهاجرين​ من أميركا الوسطى بحلول يوم الاثنين أو مواجهة ​رسوم جمركية​ على صادراتها إلى ​الولايات المتحدة​".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة في بيان: “في هذا الوقت ما زلنا نتحرك قدمًا نحو الرسوم الجمركية”.

وكانت ساندرز تعقب على تقارير ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس تأجيل سريان الرسوم الجمركية بينما يجري البلدان محادثات للتوصل إلى اتفاق.