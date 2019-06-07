الحدث: مجهولون يجوبون عددا من أحياء الخرطوم وينهبون الممتلكات

أفادت قناة "الحدث" بان "مجهولين يجوبون عددا من أحياء ​الخرطوم​ وينهبون الممتلكات"، مشيرةً إلى أن " سكان في الخرطوم يناشدون التدخل وسط غياب كلي للأمن".

وكانت ​وزارة الصحة​ ​السودان​ية قد أعلنت عن "ارتفاع عدد الضحايا جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر الاعتصام بالعاصمة الخرطوم قبل 3 أيام، إلى 61 قتيلا".

وفي وقت سابق اليوم، قالت الوزارة إن عدد قتلى فض الاعتصام لم يتجاوز 46، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالسودان، ردا على ما تداولته وسائل إعلام بأن العدد تجاوز الـ 100.