أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي لقناة "روسيا اليوم" "عدم وجود أي نية للأخير بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة، وأنه لا يفكر بها أساسا"، مشيراً إلى أن "عبد المهدي لم يهدد الكتل السياسية بإكمال الكابينة الحكومية أو تقديم الاستقالة، وهو يعمل الآن لإكمالها من خلال المفاوضات الجارية مع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية".
ولفت إلى أن "رئيس الحكومة مستمر في عمله وبعقد الاجتماعات مع الوزراء، وسيرأس الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عراقي لـRT: رئيس الحكومة لم يهدد بالاستقالة ولا يفكر بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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