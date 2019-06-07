اخبار العالم

مسلحو النصرة يهاجمون الجيش السوري في ريف حماة بالغازات السامة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد قائد ميداني لوكالة "سبوتنيك" أن "مسلحي ​جبهة النصرة​ هاجموا نقاطًا للجيش السوري في تل ملح وجبين ب​ريف حماة​ بالغازات السامة و​الصواريخ​ والدبابات والمصفحات التركية"، مشيرًا إلى أن "الاشتباكات لا تزال جارية حتى اللحظة".

وأوضح القائد الميداني للوكالة أن "​الجيش السوري​ أعاد انتشار قواته في المنطقة ويقوم حاليا بشن هجوم مضاد على المسلحين بالتزامن مع قصف الطيران الحربي والمروحي والمدفعية لمحاور تحرك المجموعات المسلحة التابعة للنصرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحو النصرة يهاجمون الجيش السوري في ريف حماة بالغازات السامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا