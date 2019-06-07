مسلحو النصرة يهاجمون الجيش السوري في ريف حماة بالغازات السامة

أكد قائد ميداني لوكالة "سبوتنيك" أن "مسلحي ​جبهة النصرة​ هاجموا نقاطًا للجيش السوري في تل ملح وجبين ب​ريف حماة​ بالغازات السامة و​الصواريخ​ والدبابات والمصفحات التركية"، مشيرًا إلى أن "الاشتباكات لا تزال جارية حتى اللحظة".

وأوضح القائد الميداني للوكالة أن "​الجيش السوري​ أعاد انتشار قواته في المنطقة ويقوم حاليا بشن هجوم مضاد على المسلحين بالتزامن مع قصف الطيران الحربي والمروحي والمدفعية لمحاور تحرك المجموعات المسلحة التابعة للنصرة".