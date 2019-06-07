مسلحو النصرة يهاجمون الجيش السوري في ريف حماة بالغازات السامة

أكد قائد ميداني لوكالة "سبوتنيك" أن "مسلحي جبهة النصرة هاجموا نقاطًا للجيش السوري في تل ملح وجبين بريف حماة بالغازات السامة والصواريخ والدبابات والمصفحات التركية"، مشيرًا إلى أن "الاشتباكات لا تزال جارية حتى اللحظة".
وأوضح القائد الميداني للوكالة أن "الجيش السوري أعاد انتشار قواته في المنطقة ويقوم حاليا بشن هجوم مضاد على المسلحين بالتزامن مع قصف الطيران الحربي والمروحي والمدفعية لمحاور تحرك المجموعات المسلحة التابعة للنصرة".
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