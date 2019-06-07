سفارة أوسيتيا الجنوبية بروسيا: بحثنا مع سوريا تبادل البعثات الدبلوماسية

أعلنت سفارة أوسيتيا الجنوبية لدى ​روسيا​ أن "وفد الجمهورية إلى ​منتدى بطرسبورغ الاقتصادي​ الدولي بحث مع الوفد السوري تبادل ​البعثات الدبلوماسية​ بين البلدين"، مشيرةً إلى أنه "جرى على هامش المنتدى لقاء بين وفدي أوسيتيا الجنوبية و​سوريا​، بحثت خلاله مسألة إقامة مؤسسات قنصلية أو بعثات دبلوماسية في تسخينفال ودمشق".

ولفتت إلى أنه "بحث الوفدان كذلك مسائل التعاون التجاري – الاقتصادي والثقافي بين البلدين، بما في ذلك إقامة مراكز للمعارض ستعرض فيها المنتجات السورية والأوسيتية الجنوبية في تسخينفال ودمشق"، مشيرةً إلى أن "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر ​الخليل​ دعا رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف إلى دمشق لحضور المعرض الذي سيقام هناك يوم 28 آب المقبل".