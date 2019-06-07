سفارة أوسيتيا الجنوبية بروسيا: بحثنا مع سوريا تبادل البعثات الدبلوماسية

أعلنت سفارة أوسيتيا الجنوبية لدى روسيا أن "وفد الجمهورية إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بحث مع الوفد السوري تبادل البعثات الدبلوماسية بين البلدين"، مشيرةً إلى أنه "جرى على هامش المنتدى لقاء بين وفدي أوسيتيا الجنوبية وسوريا، بحثت خلاله مسألة إقامة مؤسسات قنصلية أو بعثات دبلوماسية في تسخينفال ودمشق".
ولفتت إلى أنه "بحث الوفدان كذلك مسائل التعاون التجاري – الاقتصادي والثقافي بين البلدين، بما في ذلك إقامة مراكز للمعارض ستعرض فيها المنتجات السورية والأوسيتية الجنوبية في تسخينفال ودمشق"، مشيرةً إلى أن "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر الخليل دعا رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف إلى دمشق لحضور المعرض الذي سيقام هناك يوم 28 آب المقبل".
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