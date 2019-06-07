الحكومة السعودية تدعو إلى تغليب الحكمة واستئناف الحوار في السودان

دعت ​الحكومة السعودية​، الجهات ​السودان​ية إلى"تغليب منطق الحكمة والعقل والحوار ​البناء​"، معربة عن "قلقها من الأحداث والتطورات في السودان التي أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى".

ولفتت إلى أن "​الرياض​ تابعت ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى"، مشيرةً إلى "أنها تأمل أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الجهات ​السوداني​ة كافة، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره، ويجنب شعبه العزيز كل مكروه، ويصون مكتسبات السودان ومقدراته، ويضمن وحدته".

وأكدت "أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني"، مشيرة إلى "ثبات موقف السعودية الداعم للسودان وشعبه".