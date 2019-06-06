عاجل…بعد ساعات من التحقيق…السلطات الفرنسية تخلي سبيل رئيس “الكاف”

نقلت الصفحة الرسمية لقناة الرياضية المغربية، قبل قليل، خبر إخلاء سبيل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، بعد ساعات من التحقيق معه، من طرف مركز مكافحة الفساد والجرائم المالية في العاصمة الفرنسية باريس، والتي يتواجد بها حالياً على هامش “كونغريس” الفيفا واجتماعات المكتب التنفيذي للجهاز القاري الوصي على اللعبة بإفريقيا.

ونقل المصدر ذاته، صوراً لأحمد أحمد، وهو يتواجد بمقر إقامته في باريس، بعد إخلاء سبيله، رفقة أعضاء من المكتب التنفيذي لـ “الكاف”.

وكانت مجلة “جون أفريك” في نسختها الالكترونية قد أكدت خلال الساعات القليلة الماضية، أن كسر عقد كان يربط إتحاد إفريقيا لكرة القدم بالشركة الألمانية للألبسة الرياضية ” بوما”، وتفويت الصفقة إلى أخرى فرنسية، قد تسببت في توقيف الملغاشي بباريس.

المصدر ذاته، قال إن المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية قد اعتقل بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء، أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة من إحدى فنادق باريس التي يقيم بها، لمشاركته في لقاءات “الفيفا”، وأيضا اجتماعات المكتب التنفيذي لـ “الكاف”.

وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب المركزي لمكافحة الفساد سيحقق مع أحمد أحمد، على خلفية كسر العقد الذي يربط “الكاف” بالشركة الألمانية من طرف واحد، للتأكيد من الإدعاءات حول تفويت الصفقة التي تتجاوز الـ 700 ألف أورو، إلى شركة لمديرها علاقة صداقة مع رئيس “الكاف”.