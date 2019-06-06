الجماهير تتفاعل مع قرار إعادة مباراة الوداد والترجي: خطوة منصفة ومن يستحق اللقب سيتوج به-فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

تفاعلت الجماهير المغربية مع قرار اللجنة التنفذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، بإعادة إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بين الثنائي الوداد الرياضي والترجي التونسي، بسبب الأحداث التي سجلها ملعب رادس الأولمبي، وتوقف اللقاء لأزيد من ساعة، لتشبق “الأحمر والأبيض” بحقه في الاستعانة بتقنية “الفار”.

“ميكرو اليوم 24″، خرج لشوارع مراكش، لأخذ أراء الجماهير بخصوص قرار “الكاف”، والتي أجمعت على أن إعادة المواجهة يعد قراراً منصفاً للطرفين، وأيضاَ للوداد الذي عانى حيفاً تحكيميا ذهاباً وإيابا.

وأوضح عدد من الجماهير الذين التقاهم الموقع بأن “من مصلحة الوداد والترجي الإعادة، ومن أجل تتويج واحد منهمت، يجيب خوض نهائ يأخر، ومن يستحق اللقب سيتوج له كروياً، بعيداً عن كل الشبوهات”.

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في حين، انتقد البعض منهم، قوانين “الكاف”، التي تجعل من النهائي يُجرى بمباراتي ذهاب وإياب، بدلاً من لقاء واحد فاصل وفي أرض محايدة، على غرار نهائي دوري الأبطال بأوروبا.

وفيما يلي فيديو، أراد الجماهير: