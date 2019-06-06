بعد فشل الانتخابات.. الرئيس الجزائري المؤقت يدعو إلى حوار لتنظيم انتخابات

أكد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، أنه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، داعيا إلى حوار شامل للإعداد لانتخابات في موعد جديد.

وقال بن صالح في خطاب متلفز: “هذه الوضعية تلزمني على الاستمرار في تحمل مسؤولية رئيس الدولة إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية، وإنني لعلى يقين مستقر بعظم هذه المسؤولية”.

وأشار الرئيس المؤقت إلى إعلان المجلس الدستوري، الأحد الماضي، عدم توفر الشروط المطلوبة في ملفات الترشح إلى المنصب الذي كان من المقرر أن تجرى الانتخابات بشأنه في الرابع من يوليو المقبل.

وقال بن صالح إنه “ما دام الدستور يقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين عليه تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد المطلوبين، من أجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد”.