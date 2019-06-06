باقة الغربية: إصابة خطيرة في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (23 عاما)، بجروح خطيرة، في جريمة طعن وقعت في وقت متأخر من مساء الخميس، في مدينة باقة الغربية.

وعلم من المصادر الطبية التي وصلت إلى مكان الجريمة، أن إصابة الشاب وصفت بالخطيرة، وأن طواقمها قدمت الإسعافات اللازمة للمصاب قبل نقله إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة.

وفي التفاصيل، جاء أن شجارًا بين مجموعة من الشبان، تطور في وقت لاحق إلى جريمة طعن.