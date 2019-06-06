2019-06-06 | 23:23
1,516 مشاهدة
حقق منتخب هولندا فوزًا صعبًا على نظيره إنكلترا، بثلاثية مقابل هدف، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على ملعب غيماريش.
رونالد كومان أقحم العديد من اللاعبين، الذين استطاعوا تغيير الوضع، حيث جاء هدف التعادل عن طريق ديل ليخت الذي أصلح الخطأ برأسية قوية في الدقيقة 73.
قبل نهاية المباراة بـ7 دقائق، سجل لينجارد هدف اعتقد بأنه الفوز لإنكلترا، ولكن حكم المباراة ألغاه بعد الاحتكام لتقنية الـVAR.
احتكم الفريقين للوقت الإضافي، 7 دقائق على بداية الشوط الأول سجل كايل ووكر هدفًا في مرماه بعد خطأ لا يغتفر من جون ستونز.
الأخطاء لم تتوقف هنا، في الدقيقة 114 باركلي يخطئ مرة أخرى، ويسجل بروميس من تمريرة ممفيس ديباي ويقود هولندا إلى النهائي.
المباراة النهائية ستجمع منتخب هولندا بنظيره البرتغال على ملعب الدراجاو يوم الأحد المقبل بمدينة بورتو.
كانت هذه تفاصيل خبر هولندا تتخطى انكلترا بالوقت الاضافي وتضرب موعداً مع البرتغال في النهائي الاوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.