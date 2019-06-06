هولندا تتخطى انكلترا بالوقت الاضافي وتضرب موعداً مع البرتغال في النهائي الاوروبي

سجل هدف التقدم لمنتخب إنكلترا ماركوس راشفورد بعد استغلال خطأ ماتياس دي ليخت وحصوله على ركلة جزاء، ترجمها بنجاح في الدقيقة 32، لينهي الشوط الأول متقدمًا.

رونالد كومان أقحم العديد من اللاعبين، الذين استطاعوا تغيير الوضع، حيث جاء هدف التعادل عن طريق ديل ليخت الذي أصلح الخطأ برأسية قوية في الدقيقة 73.



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قبل نهاية المباراة بـ7 دقائق، سجل لينجارد هدف اعتقد بأنه الفوز لإنكلترا، ولكن حكم المباراة ألغاه بعد الاحتكام لتقنية الـVAR.

احتكم الفريقين للوقت الإضافي، 7 دقائق على بداية الشوط الأول سجل كايل ووكر هدفًا في مرماه بعد خطأ لا يغتفر من جون ستونز.

الأخطاء لم تتوقف هنا، في الدقيقة 114 باركلي يخطئ مرة أخرى، ويسجل بروميس من تمريرة ممفيس ديباي ويقود هولندا إلى النهائي.

المباراة النهائية ستجمع منتخب هولندا بنظيره البرتغال على ملعب الدراجاو يوم الأحد المقبل بمدينة بورتو.

