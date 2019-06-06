جنرال أمريكي لا يستبعد الاستعانة بقوات إضافية لمواجهة صواريخ إيران

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث فرانك ماكينزي، أنه لا يستبعد طلب المزيد من القوات الأمريكية لتقوية الدفاعات ضد صواريخ إيران بالشرق الأوسط.

وخلال مقابلة للصحفيين في بغداد، قال الجنرال ماكينزي: " أظهرنا للنظام الإيراني إننا جادون في الدفاع عن أنفسنا، وما زلنا نرى تهديدات وشيكة عن هجمات من طهران".

وأضاف أن الولايات المتحدة تبدي قوة كافية "لإثبات الردع دون إثارة، لا داعي لها، لخصمها ونعمل بجد على السير في هذا الخط".

ونبه إلى أن إيران اختارت "التراجع وإعادة الحساب" بعد القيام باستعدادات لهجوم واضح ضد القوات الأمريكية في منطقة الخليج، لكن من السابق لأوانه استنتاج أن التهديد قد زال.

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وتتزامن تصريحات المسؤول العسكري الأمريكي، مع تصريحات للرئيس دونالد ترامب في فرنسا، أكد خلالها أن إيران لا تزال مركزاً للإرهاب في أنحاء الشرق الأوسط.



ترامب تحدث عن موقف بلاده الذي يتفق مع فرنسا بشأن إيران، قائلا: "كلانا لا يرغب في أن تمتلك إيران أسلحة نووية".





ووصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بلدة "كون" غرب فرنسا، اليوم؛ لتكريم قوات الحلفاء التي شاركت في يوم الإنزال قبل 75 عاما.

ويواجه نظام ولاية الفقيه، المسيطر على السلطة في إيران منذ 40 عاما، اتهامات إقليمية ودولية بالتصعيد من مستوى التهديدات الإرهابية في النطاقين الإقليمي والدولي، بواسطة مليشيات عسكرية تقاتل لصالحه بالوكالة داخل بلدان مجاورة.