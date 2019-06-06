البرلمان الفنلندي ينتخب أنتي رينه رئيسا للحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخب البرلمان الفنلندي أنتي رينه، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رئيسا للحكومة بأغلبية 111 صوتا مقابل 74 في المجلس المؤلف من 200 مقعد، فيما غاب عن التصويت 14 عضوا.

وأدى الائتلاف الحكومي الجديد "يسار الوسط"، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الوسط والخضر والتحالف اليساري وحزب الشعب السويدي، اليمين الدستورية بعد انتخاب أنتي رينه.

وقال رينه عقب التصويت إن الائتلاف المكون من 5 أحزاب يتطلع لبدء العمل.

وانتخب البرلمان في وقت سابق اليوم أيضا رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الوسط سابقا ماتي فانهانن رئيسا للبرلمان خلفا لرينه.