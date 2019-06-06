ماكرون وإيران وتحقيقات ناقلات النفط.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الخميس السادس من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تبرز تصريحات ماكرون: نرغب في كبح أنشطة إيران بالمنطقة، وقطر بوجهين في علاقتها مع واشنطن والخليج، والاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان، ومجلس الأمن يطلع على تحقيقات تخريب الناقلات قرب الإمارات، وقطر تعتقل مصريين اثنين منذ 7 أشهر بلا تهم.

أما في الاقتصاد، فتطالعون النقد الدولي لـ«أمريكا»: الحرب التجارية خطر على الجميع، وموديز: «التضخم الكؤود» يضرب القوة الشرائية في تركيا، و100 مليون يورو تمويلا من فرنسا للإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا، والمركزي الإماراتي يتوقع نمو الناتج غير النفطي لـ280 مليار دولار في 2019.

Advertisements

وإلى الملاعب، "لعنة قطر تضرب نيمار من جديد".

وفي الفن، تظهر تجربة كيانو ريفز في علاج الأطفال والمحتاجين سرا. وأخيراً المنوعات، حيث البطريق الأفريقي يساعد الطيور الأخرى لإيجاد طعام.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 6 يونيو/حزيران 2019.. للاطلاع اضغط هنا

