بيلوسي: أفضل خسارة ترامب للانتخابات بديلا عن إقالته

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وكالاتالخميس 2019/6/6 11:36 مساء بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي، الخميس، أنها تفضل إلحاق الهزيمة بالرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، بدلا من استهدافه حاليا بإجراءات إقالة.
ونقل موقع بولوتيكو عن بيلوسي قولها، خلال اجتماع مغلق عقد الثلاثاء مع العديد من كبار المسؤولين الديموقراطيين، وبينهم من يرغب بفتح إجراءات إقالة بحق ترامب، "أنا لا أريد أن أراه وهو يقال، أريد أن أراه في السجن".
وأوضح الموقع أن بيلوسي اعتبرت الوقت غير مناسب لذلك، وخصوصا أن إجراء الإقالة لا يحظى بشعبية على الإطلاق بحسب استطلاعات الرأي، كما أنه لن يمر في الكونجرس بسبب عدم وجود تأييد جمهوري كاف له.
ودخل الديموقراطيون في نقاش حول طريقة التعاطي مع ترامب خصوصا بعد صدور تقرير المحقق الخاص روبرت مولر في الثامن عشر من أبريل/نيسان الماضي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وكان التحقيق الطويل خلص إلى عدم حصول تواطؤ بين فريقي حملة دونالد ترامب وموسكو، إلا أنه لم يبرئه من الشكوك حول سعيه لعرقلة عمل القضاء.
ويستفيد الديموقراطيون من الأكثرية التي يحظون بها داخل مجلس النواب لفتح سلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس.
وتخشى بيلوسي أن يؤدي فتح إجراء إقالة بحق ترامب إلى إحداث شرخ كبير في البلاد، وتعتبر أنه لا بد من جمع ملف قوي جدا ضد ترامب يكون قادرا على إقناع عدد من الجمهوريين بالبدء بإجراء مماثل.
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