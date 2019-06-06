الان تتابع خلايا قطرية تروّج “فيديو مفبرك” يزعم دخول الحوثيين للخوبة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل روجت “خلايا قطرية”، مقطع فيديو مفبرك زعمت فيه أن ميليشيا الحوثي دخلت مدينة الخوبة جنوب شرقي العاصمة الإدارية جازان في السعودية.
وتبين أن الفيديو يعود لعام 2014، وكان في إحدى الدول المجاورة أثناء تفريق عناصر خارجة عن القانون؛ حيث قامت قوات مكافحة الشغب بتفريقهم.
وفبركت ميليشيا الحوثي الفيديو عام 2017، قبل أن تقوم خلايا قطرية بفبركته وتداوله مجدداً الآن.
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