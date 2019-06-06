الان تتابع السودان.. إعفاء مدير الإذاعة والتلفزيون من منصبه واعتقال رئيس غرفة النقل الجوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 21 دقيقة - 12:11 ص, 7 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعفى رئيس المجلس الانتقالي في السودان المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون من منصبه. كما أوردت قناة العربية نبأ عاجلا عن اعتقال رئيس غرفة النقل الجوي عادل المفتي.

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