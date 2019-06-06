الان تتابع قائد القيادة الوسطى الأمريكية: مستوى التهديد الإيراني لايزال مرتفعا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:44 م, 6 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قال القيادة الوسطى الأميركية، إنه لا أستبعد طلب المزيد من القوات الأمريكية لتقوية الدفاعات ضد صواريخ إيران. وأضاف: “مستوى التهديد الإيراني لايزال مرتفعا.. الإيرانيون يبحثون دائما عن مكامن الضعف وتهديداتهم تطورت بطرق مختلفة”.

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