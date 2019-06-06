احتراق 3 خيم للنازحين في مخيم تم إخلاؤه في دير الأحمر

ذكرت معلومات صحافية أن فرق إطفاء الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق شب في ثلاث خيم للنازحين السوريين، في المخيم الذي تم إخلاؤه وبدأت عملية تفكيكه عند مدخل بلدة ​دير الأحمر​.

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