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احتراق 3 خيم للنازحين في مخيم تم إخلاؤه في دير الأحمر

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ذكرت معلومات صحافية أن فرق إطفاء الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق شب في ثلاث خيم للنازحين السوريين، في المخيم الذي تم إخلاؤه وبدأت عملية تفكيكه عند مدخل بلدة ​دير الأحمر​.

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