علقت مصادر الـ"UNHCR" عبر قناة الـ"LBC" على اعتداء بعض ​النازحين السوريين​ على ​الدفاع المدني​ ب​دير الاحمر​، قائلة: "العقاب الجماعي للنازحين السوريين سيزيد من تفاقم الوضع"، مؤكدةً ان "التحقيق يجري وسيتم معاقبة كل متورط بما جرى". المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ"UNHCR" للـLBC: التحقيق جار باعتداء دير الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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