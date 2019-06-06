رئيس بلدية ببنين-العبدة: لا مكان بيننا لا للارهاب ولا للارهابيين

نظمت بلدية ​ببنين​- العبدة، وقفة تضامنية مع مؤسسة ​الجيش​ و​قوى الأمن​ الداخلي والقوى الأمنية، عند نصب شهداء الجيش على مستديرة العبدة، شارك فيها رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات من قرى وبلدات عكارية عدة.

وأكّد رئيس بلدية ببنين العبدة كفاح الكسار "أننا نقول للعابثين الذين يحاولون النيل من فكرنا وأرضنا ومجتمعاتنا وطوائفنا، إن الاسلام أعظم من ذلك والدين أرقى من ذلك، كفاكم تشويها لصورة إسلامنا وديننا ومجتمعنا، ولطوائفنا التي نعتز بها طائفة طائفة، فلبنان بلد العيش الواحد، النموذج الفريد في التعايش بين أبنائه، وإن هذه الجريمة البشعة لا تشبه أفكارنا ولا تقاليدنا ولا أعرافنا التي تربينا عليها، ولن نقبل بأن يكون لكم وجود بيننا وفي ارضنا، وسيبقى لبنان زهرة الاوطان".

وأوضح أنه "لا مكان بيننا لا للارهاب ولا للارهابيين، وسنبقى صامدين بوجه كل هذا العبث، وعلينا أن نوجه بندقيتنا وجهادنا نحو فلسطين لتحرير أرضها من العدو الاسرائيلي، وجهادنا وقتالنا لن يكون الا نحو الجنوب، لنقاتل اسرائيل ولنحرر الارض".

وأضاف: "نقول للجيش ولقوى الامن الداخلي، إنكم لستم وحدكم فاننا جميعا الى جانبكم ومعكم، وهذه الوقفة اليوم خير دليل على انه لنا وطنا واحدا إسمه لبنان، ومؤسسات واحدة هي مؤسساتنا الامنية، التي نعتز باحتضاننا لها ووقوفنا الى جانبها".