حريق كبير بالقرب من معتقل الخيام

ذكرت معلومات صحافية ان حريقا كبيرا اندلع منذ أكثر من ساعة، في أرض بالقرب من معتقل ​الخيام​، في حين تواجه فرق الدفاع المدني من مركز الخيام، صعوبات في السيطرة عليه، بسبب طبيعة جغرافية الأرض.

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