مسؤول مصري سابق: الأجهزة الأمنية كانت متوجسة من هجوم إرهابي في عيد الفطر

كشف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا الأسبق ​اللواء​ محمد نور الدين "​تفاصيل​ هامة حول قوات الدعم التي وصلت إلى موقع الهجوم الإرهابي على "كمين الأبطال" في ​العريش​"، قائلا: "قوات الدعم لا تصل بالسهولة التي يتوقعها الناس، فالإرهابيون لديهم خطة ينفذونها قبل الهجوم على نقطة محددة، ويقومون بوضع عبوات ناسفة على الطرق التي من المتوقع أن يصل من خلالها الدعم، وهذا ما كانوا ينتظروه لإيقاع أكبر عدد من ​القوات​".

وأوضح أن "قوات الدعم وصلت والدليل قتل عدد كبير من الإرهابيين المشاركين في العملية، و​الأجهزة الأمنية المصرية​ على وعي كبير وتقوم بدراسة القصور لمعالجتها"، منوهاً بـ"أن هذا الحادث الإرهابي كان متوقعا منذ تسليم الإرهابي هشام عشماوي من ​ليبيا​ إلى مصر، وأن أنصاره سوف يتحركون لفعل شيء ما في مناسبة كبيرة دينية أو احتفال، وهذا الأمر كان مبلغا به في الجهات الأمنية المصرية، ولكن هناك الكثير من الأماكن التي من الممكن أن تهاجم وآلاف الأهداف الأخرى وليس كمين الأبطال فقط، ولكن هذا ليس نهاية المطاف و​الجماعات الإرهابية​ التي استهدفت الكمين قتلت بسرعة كبيرة بقوات الدعم و​الجيش​، وهذا رد فعل سريع لما حدث".

وأشار إلى أن "المعركة طويلة الأجل ولا تكون من طرف واحد، وعندما توجه للعدو 20 ضربة يجب أن يكون لديك استعداد لضربة مضادة والقدرة على امتصاصها والاستمرار في توجيه الضربات وتوجيه الرد المناسب"، لافتا إلى أنه "خلال اليومين القادمين ستكون هناك ضربات قوية جدا".

وأضاف: "الروايات التي يتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ومفبركة، وتسمى بحروب الجيل الرابع لتوجيه ضربات للروح المعنوية للشعب والقوات، ولا يجب على الناس تداول كل ما يكتب على هذه المواقع"، مؤكداً أن "بيان أميركا قبل الحادث الإرهابي بيوم واحد له علاقة بالطبع بما يحدث من عمليات إرهابية لأنهم غير راضين عن موقف مصر من ​صفقة القرن​ ومؤتمر المنامة الذي سيعقد في ​البحرين​".