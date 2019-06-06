زاخاروفا: واشنطن تفسد العلاقات التجارية بين دول العالم

أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ​ماريا زاخاروفا​ لقناة "روسيا اليوم"، أن "​واشنطن​ تفسد العلاقات التجارية بين دول العالم"، مشيرة إلى أن "مستقبل علاقاتنا مع لندن مشرق ".

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