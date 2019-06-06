الاتحاد الأوروبي دعا إلى وضع حد فوري للعنف في السودان

دعا ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "وضع حد فوري للعنف في ​السودان​ وتحقيق موثوق في أحداث فض الاعتصام".

وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت عن "ارتفاع عدد الضحايا جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر الاعتصام بالعاصمة الخرطوم قبل 3 أيام، إلى 61 قتيلا".

وفي وقت سابق اليوم، قالت الوزارة إن عدد قتلى فض الاعتصام لم يتجاوز 46، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالسودان، ردا على ما تداولته وسائل إعلام بأن العدد تجاوز الـ 100.