مقتل 15 شخصا وإصابة 5 آخرين جراء اصطدام حافلة بلوحة إرشادية في دبي

أعلنت شرطة دبي عن "مقتل 15 شخصا وإصابة 5 آخرين جراء ​حادث سير​، سببه اصطدام ​حافلة​ مواصلات بلوحة إرشادية في إمارة دبي ب​الإمارات العربية المتحدة​"، موضحةً أن "الحادث وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا عند مخرج الراشدية إلى محطة المترو".

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