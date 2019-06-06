أكّدت القنصلية الروسية العامة في مرسيليا أن نشر صحيفة "لموند" الفرنسية حول جاسوس مزعوم من ​روسيا​، والذي شغل مناصب دبلوماسية في ​فرنسا​ و​سويسرا​، يعد بمثابة تلميح قذر.

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كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية الروسية: ما نشرته "لوموند" عن جاسوس روسي تلميح قذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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