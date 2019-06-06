مسؤول أميركي: شراء أنقرة "إس 400" يشكل تهديدا غير مقبول لواشنطن

أعلن القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون ​أوروبا​ و"​الناتو​" أندرو وينترنيتز أن "شراء ​أنقرة​ لأنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي يشكل تهديدا غير مقبول على ​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي إجراءات من شأنها إزالة قلقنا بهذا الشأن"، لافتاً إلى أن "المباحثات مع ​تركيا​ حول هذه المسألة لا تزال مستمرة".

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