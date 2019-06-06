الدفاع اليونانية: سنحدث نظام تسلحنا إذا حصلت أنقرة على "إس-400"

أعرب وزير الدفاع اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس، عن قلق بلاده "إزاء شراء تركيا أنظمة الدفاع الجوي صاروخية الروسية من طراز "إس-400"، مشيرًا إلى أن "شراء أنقرة لهذه المنظومات، سيجبر اليونان على إعادة النظر في نظام تسلحه".
ولفت أبوستولاكيس إلى أن "هذه الصفقة تجعل نظام الدفاع الجوي في المنطقة وفق عقيدة مختلفة، وإذا تمت فسنضطر لإعادة تخطيط وتزويد منظومتنا".
وأكدأن حصول الأتراك على مقاتلات "إف-35" الأميركية ومنظومات "إس-400" الروسية، في آن واحد، سيغير بالكامل ميزان القوى والاستقرار في المنطقة.
وأضاف: "ستتمكن تركيا بذلك من إطلاق النار على كل شيء يطير".
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