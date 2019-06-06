إنترفاكس: اتهام كبيرة محاسبي سفارة روسيا في إسرائيل باختلاس 50 مليون روبل

أفادت وكالة "إنترفاكس" بأنه "تم إنجاز التحقيق في القضية المرفوعة ضد كبيرة المحاسبين في ​السفارة الروسية​ لدى ​إسرائيل​، المتهمة ب​اختلاس​ حوالي 50 مليون روبل، من أموال السفارة"، موضحةً أن "كبيرة المحاسبين في السفارة آنّا جورافليوفا، استخدمت في الفترة من أكتوبر عام 2012 إلى أغسطس عام 2014، وضعها الوظيفي، وبالتعاون مع موظفة السفارة آنّا سيدروفا وبمساعدة من المدعوة إيرينا لوس، العاملة في مؤسسة "غوس زاغران سوبستفنست" باختلاس و​سرقة أموال​ بالعملة الصعبة من الحسابات المصرفية للسفارة، بقيمة تزيد على 49 مليون روبل".

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