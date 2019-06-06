حرس السواحل البحرية الليبي ينقذ 162 مهاجرا غير شرعي شرق طرابلس

تمكنت دورية تابعة لقطاع ​طرابلس​ لحرس السواحل عبر الزورق فزان من إنقاذ اثنين وثمانين مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي محطم نصفه غارق في ​المياه​، تشبث بحطامه المهاجرون.

وأوضح حرس السواحل البحرية، أن ​المهاجرين​ كلهم من الرجال من جنسيات إفريقية مختلفة، نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث نقطة الإنزال لحرس وأمن السواحل، قبالة سواحل منطقة القره بوللي الواقعة على بعد حوالي 60 ميل شمال شرق طرابلس.

وأكد حرس السواحل البحرية تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء جنزور.

وكان حرس السواحل البحرية قد تمكن في عملية منفصلة أخرى الثلاثاء الماضي، بعد بلاغ عن مهاجرين يطلبون النجدة من إنقاذ ثمانين مهاجرًا غير شرعي، عبر دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية تابعة للقطاع الغربي لحرس السواحل.