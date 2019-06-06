قائد القيادة الوسطى الأميركية: الإيرانيون أو وكلاؤهم قد يشنون هجوما بأي لحظة

كشف قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، في تصريحات صحافية، أن الإيرانيين أو وكلاؤهم قد يشنون هجوما في أي لحظة.

وفي حين أشار ماكينزي إلى أن "مستوى التهديد الإيراني لايزال مرتفعا"، قال: "نشكر شركاءنا العراقيين على ما قاموا به".

ولفت إلى أن الإيرانيين يبحثون دائماً عن مكامن الضعف وتهديداتهم تطورت بطرق مختلفة.