كشف قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، في تصريحات صحافية، أن الإيرانيين أو وكلاؤهم قد يشنون هجوما في أي لحظة.
وفي حين أشار ماكينزي إلى أن "مستوى التهديد الإيراني لايزال مرتفعا"، قال: "نشكر شركاءنا العراقيين على ما قاموا به".
ولفت إلى أن الإيرانيين يبحثون دائماً عن مكامن الضعف وتهديداتهم تطورت بطرق مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القيادة الوسطى الأميركية: الإيرانيون أو وكلاؤهم قد يشنون هجوما بأي لحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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