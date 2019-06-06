إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
أصيب 9 أشخاص، بينهم أطفال، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" يستقلونها بطريق "مصر الإسماعيلية" الصحراوي، بالقرب من مدخل "الشروق 1".
وتبين وقوع الحادث إثر انفجار أحد إطارات السيارة، فيما تبين أن السيارة كانت في طريقها عائدةً من رحلة "مصيف" في مدينة فايد، حيث انقلبت أمام مدخل "الشروق رقم 1".
جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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