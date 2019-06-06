مقتل وإصابة 22 من جنسيات مختلفة بحادث مروري بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي - (د ب ا):

لقي 17شخصا من جنسيات مختلفة حتفهم، وأصيب 5 آخرين بإصابات بليغة، في حادث مروري بإمارة دبي بالإمارات مساء اليوم الخميس.

وقال مسؤولون في شرطة دبي إن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلة تابعة لشركة مواصلات العمانية، تقل 31 راكبا بلوحة ارشادية على طريق سريع، موضحين أن الحافلة تعمل على خط مسقط - دبي.

وذكروا أنه تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات حكومية، ولم يتم الإعلان عن جنسيات الضحايا، فيما لا يزال التحقيق جار لكشف ملابسات وقوع الحادث.