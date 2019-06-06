موسم جفاف
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لووكوك، إنّ ما كانَ متوقعاً أن يكون موسم أمطار عاديًا في الصومال هو حاليًا أحد المواسم الأكثر جفافا منذ أكثر من 35 عاما، فيما قدّمت الأمم المتحدة مبلغ 45 مليون دولار من صندوق الطوارئ لتعويض نقص الغذاء والمياه والإمدادات الإنسانية للصومال ومناطق من إثيوبيا وكينيا.
صعوبات
وتخصص المنظمة الدولية 30 مليون دولار من المبلغ لمساعدة الصومال حيث تفيد التقديرات بأن مليونين ومئتي ألف شخص سيواجهون مجاعة بحلول سبتمبر، أي بزيادة قدرها 40% عن يناير، فيما يتوقع أن يواجه 3,2 ملايين شخص في الصومال صعوبات في تلبية احتياجاتهم الغذائية في الفترة نفسها.
الجفاف في الصومال
وقال لووكوك في بيان، إن "الجفاف في الصومال ازداد بوتيرة أسرع من السابق في العقد الأخير، فيما يأتي الشح في موسم الأمطار بين أبريل ويونيو في أعقاب منسوب أمطار أدنى من المعدل بين أكتوبر وديسمبر".
وبيّن لووكوك أن جماعات ضعيفة أصلا بسبب مواسم الجفاف السابقة، تواجه مجددا مجاعة وشحّا في المياه وهي عرضة لخطر أمراض معدية مميتة، مضيفاً أن وكالات الإغاثة في الصومال تعمل فوق طاقتها وتعاني نقصا حادا في التمويل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة تهدد الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.