الجيش الليبي يقصف مطار معيتيقة في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس أن قصف مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، مؤكدا استهداف طائرة مسيرة تركية الصنع، دون تسجيل ضحايا أو تأثر حركة الملاحة الجوية، بحسب مصادر متطابقة.

إسقاط طائرة تركية

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش على صفحتها على فيسبوك أنه "بعد قيام طائرة مسيرة تركية بالإغارة على قواتنا، قامت قواتنا الجوية بملاحقتها واستهدافها عند هبوطها في المدرج داخل قاعدة معيتيقة، بالقرب من القسم العسكري".

قصف المدرج

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من جهتها، أكدت إدارة مطار معيتيقة استهداف المطار وتعرض مدرج الإقلاع للقصف، ثم أوضحت على صفحتها على فيسبوك أن "القصف بعيد عن المهبط، والتشغيل يسير بشكل عادي".

مطار معيتيقة الدولي هو المنفذ الجوي الوحيد غرب ليبيا، ومقام داخل قاعدة جوية وقد أوقفت فيه حركة الملاحة مرارا، بعد تعرضه للقصف بسلاح الجو التابع لقوات حفتر، التي تعتبر أن المطار يستخدم لشن هجمات ضدها.

ويستخدم المطار للطيران المدني بدلا من مطار طرابلس الدولي المعطل منذ 2014، بسبب المعارك حينها، في حين لا تعمل سوى شركات طيران ليبية في البلاد، وتؤمن رحلات داخلية ومنتظمة مع بعض الدول مثل تونس وتركيا.