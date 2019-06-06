العراق: بدء فحص هويات 141 جثة من مقابر سنجار

شرع الطب العدلي في بغداد إجراءات التعرف على هويات 141 جثة، استخرجت من مقابر جماعية في سنجار، المعقل الرئيسي للأقلية الأيزيدية في شمال العراق.

وقال مدير عام الدائرة زيد اليوسف أمس «سنجري بالبداية فحص الرفات البشرية، بعدها نأخذ عينات الحمض النووي، دي أن أي، ونقارنها بقاعدة البيانات التي تم جمعها من العائلات»، لافتا إلى أن هذا العمل جهد مشترك بين مؤسسة الشهداء ومديرية المقابر الجماعية، وكوادر الطب العدلي مع منظمة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، إضافة إلى الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة.

والأيزيديون أقلية ليست مسلمة ولا عربية، تعد أكثر من نصف مليون شخص، ويتركز وجودها خصوصا قرب الحدود السورية في شمال العراق.

واختطف أكثر من 6400 من الأيزيديين تمكن 3200 منهم من الفرار، وتم إنقاذ البعض منهم، ومازال مصير الآخرين مجهولا.