بوتين: مستعدون للتخلي عن معاهدة ستارت النووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أنّ روسيا مستعدة للتخلي عن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، المعروفة باسم "ستارت الجديدة"، إذا لم يكن هناك اهتمام بتمديدها.

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية التي تحدد عدد الرؤوس النووية لدى الدولتين، "إذا لم يشعر أحد بالرغبة في تمديد الاتفاقية - ستارت الجديدة - حسناً، فلن نفعل ذلك إذاً".

وأضاف "قلنا مئات المرات إننا مستعدون (لتمديدها)"، وتابع أنّ واشنطن "لا تجري أي محادثات" مع موسكو في هذا الشأن، وبين "لا وجود لأي عملية مباحثات رسمية، وفي عام 2021، كل شيء سينتهي".

ووقع الرئيسان السابقان الأميركي باراك أوباما والروسي ديمتري ميدفيديف الاتفاقية عام 2010 في براغ.

وتعد "ستارت الجديدة" إلى جانب اتفاقية التخلص من الأسلحة النووية المتوسطة المدى (INF)، حجر الزاوية للحد من أسلحة القوى الكبرى.

وحذّر بوتين من أنّ التداعيات المحتملة إذا جرى التخلي عن "ستارت الجديدة" ستكون ضخمة، وأنّ البديل سيكون تأجيج سباق تسلح نووي.