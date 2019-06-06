قطر تعتقل مواطنين مصريين منذ 7 أشهر

كشفت مصادر مطلعة أن السلطات القطرية قامت باعتقال مواطنين مصريَين منذ سبعة أشهر، وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم لهما، فيما طالبت المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان عضو الشبكة الدولية "تحالف" السلطات القطرية بإطلاق سراحهما فورا.

وذكرت مصادر لـ"دوت الخليج" أن المواطنين المصريين وهما علي محمد سالم، ووليد عبدالعزيز لم يتم إبلاغ أهليهما، بعد الاعتقال ولم يسمح لهما بانتداب محام ولا التواصل مع أقربائهم.

وأضافت أن المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان عضو الشبكة الدولية "تحالف" الحقوقية أطلقت نداء دوليا عاجلا، تحمل خلالها السلطات القطرية كامل المسؤولية في حال حدوث أي مكروه لهما، وتطالب بعدم تعرضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية.