قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، شابا فلسطينيا من قرية مثلث الشهداء جنوب محافظة جنين. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد وشاحي من قرية مثلث الشهداء أثناء عبوره حاجز الحمرا في الأغوار. من جهة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أمين سر حركة فتح في بلدة العيسوية شمال شرقي القدس ياسر درويش بعد احتجازه والتحقيق معه. وأفادت مصادر محلية في القدس أن سلطات الاحتلال أفرجت الليلة الماضية عن أمين سر حركة فتح في بلدة العيسوية بشروط تعسفية، تمثلت بمنع التواصل مع محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر إقليم القدس لحركة فتح شادي مطور لمدة ثلاثين يوما، وعدم المشاركة في أي فعالية تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية للفترة ذاتها، إلى جانب التوقيع على كفالة مالية.



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