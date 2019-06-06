سفير الصين في اليمن: نسعى لتخفيف الأزمة

جدد السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، أمس، دعم بلاده من أجل المساهمة في تخفيف الأزمة التي تمر بها اليمن، لافتاً إلى ضرورة أن يحوّل اليمن الموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية الغنية إلى المزايا الاقتصادية. وأشار يونغ في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية إلى أهمية تعزيز دور ومشاركة اليمن في مبادرة "الحزام والطريق" للموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية التي تتمتع بها. وأضاف أن الجانب الصيني يأمل جديًا في أن يشارك اليمن في بناء "الحزام والطريق" بشكل عملي وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحرب التي يشهدها اليمن بسبب الانقلاب حال دون أن يشارك بشكل عملي في بناء "الحزام والطريق"، ولم يحوّل الموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية الغنية إلى المزايا الاقتصادية.



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