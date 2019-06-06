اخبار العالم

احتفالات نجران تجهض أكاذيب الجزيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
رد أهالي نجران على ادعاءات وأكاذيب قناة الجزيرة القطرية بالفعل وليس بالقول فقط، لتواصل المنطقة احتفالاتها بعيد الفطر المبارك في أمن وأمان، في التحام كامل مع أميرها الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الذي افتتح مساء أول من أمس فعاليات مهرجان صيف نجران 40.

يأتي هذا في وقت دأبت فيه قناة الجزيرة على تزوير الحقائق، وغض الطرف عن انتصارات المرابطين في الحد الجنوبي، وردع ميليشيات الحوثي الإيرانية، وتدعي بهتانا سيطرة المتمردين على 20 موقعا للجيش السعودي في نجران جنوب المملكة، وتفعل القناة ذلك بصفتها بوقا إعلاميا لطهران.

افتتح أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مساء أول من أمس، فعاليات مهرجان صيف نجران 40، حيث أقيم حفل خطابي، تخللته كلمة لأمين المنطقة المهندس حمد عيبان، وقصيدة شعرية، ثم فيلم بعنوان "لمسة وفاء" يستعرض تضحيات وبطولات الجنود المرابطين بالحد الجنوبي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتفالات نجران تجهض أكاذيب الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا