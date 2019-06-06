احتفالات نجران تجهض أكاذيب الجزيرة

رد أهالي نجران على ادعاءات وأكاذيب قناة الجزيرة القطرية بالفعل وليس بالقول فقط، لتواصل المنطقة احتفالاتها بعيد الفطر المبارك في أمن وأمان، في التحام كامل مع أميرها الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الذي افتتح مساء أول من أمس فعاليات مهرجان صيف نجران 40.

يأتي هذا في وقت دأبت فيه قناة الجزيرة على تزوير الحقائق، وغض الطرف عن انتصارات المرابطين في الحد الجنوبي، وردع ميليشيات الحوثي الإيرانية، وتدعي بهتانا سيطرة المتمردين على 20 موقعا للجيش السعودي في نجران جنوب المملكة، وتفعل القناة ذلك بصفتها بوقا إعلاميا لطهران.

افتتح أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مساء أول من أمس، فعاليات مهرجان صيف نجران 40، حيث أقيم حفل خطابي، تخللته كلمة لأمين المنطقة المهندس حمد عيبان، وقصيدة شعرية، ثم فيلم بعنوان "لمسة وفاء" يستعرض تضحيات وبطولات الجنود المرابطين بالحد الجنوبي.