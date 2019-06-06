مقتل جنديين جنوب غرب باكستان

لقي جنديان من رجال القوات شبه العسكرية الباكستانية مصرعهما؛ جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون أمس، في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، فيما لم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن المسلحين أطلقوا وابلاً من النار على سيارة دورية للقوات شبه العسكرية في منطقة "هرنائي" بإقليم بلوشستان ما أدى إلى مصرع جنديين اثنين. وأضاف أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، مشيراً إلى أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم، وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.



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