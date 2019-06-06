3 دول تكشف نتائج التحقيق حول تخريب السفن

أفاد دبلوماسيون أن الإمارات والسعودية والنرويج قدمت، أمس، لأعضاء مجلس الأمن الدولي نتائج تحقيق مشترك حول عمليات تخريب تعرضت لها سفن في 12 مايو في الخليج، ومن المقرّر عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن، لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته الدول الثلاث. وتعرضت أربع سفن "ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية" لأضرار في عمليات تخريبية قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز الشهر الماضي، بحسب أبوظبي. ووقع الحادث النادر في المياه الإماراتية في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة بسبب الخلاف بين إيران والولايات المتحدة على خلفية تشديد العقوبات النفطية الأميركية على طهران. وفي الحادي والعشرين من مايو، أعلن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أن احتمال أن تكون طهران مسؤولة عن العمليات التخريبية التي استهدفت ناقلات النفط قبالة الإمارات هو أمر "ممكن جدًا".



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