التحالف: تلقينا نداء استغاثة من السفينة التجارية "نافارينو" غربي ميناء الحديدة بوجود حالة حرجة لأحد أفراد الطاقم

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه استجاب لنداء استغاثة من السفينة التجارية "نافارينو" غربي ميناء الحديدة في اليمن. وأوضح متحدث التحالف، العقيد تركي المالكي، أن التحالف تلقى نداء استغاثة يفيد بحالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية، قبل أن تقدم إحدى سفن التحالف المساعدة الطبية اللازمة للمريض وإخلائه، مشددا على التزام التحالف بجهوده بماينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وكان التحالف قد أعلن الثلاثاء، إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" المشبوهة المتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة.