ربع الإصابات بـ "إيبولا" في الكونجو لا يتم رصدها

أكدت "منظمة الصحة العالمية" اليوم، أن نحو ربع حالات الإصابة بفايروس "الإيبولا" في شرق الكونجو الديموقراطية، لا يتم رصدها، أو يتم اكتشافها بعد فوات الأوان.

وقال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في "منظمة الصحة العالمية" في تصريحات له في جنيف، إن نحو 2025 حالة إصابة و1357 حالة وفاة سجلت منذ بدء تفشي المرض في إقليمي نورث كيفو وإيتوري، في الكونجو الديموقراطية".

وأضاف أن الأسبوعين الماضيين شهدا رصد 88 حالة إصابة في كل منهما، انخفاضاً من ذروة بلغت 126 حالة أسبوعياً في أبريل الماضي، وأن فرق المنظمة تتابع حالة 15 ألف شخص يشتبه بأنهم خالطوا المرضى يومياً، وهو عدد وصفه بأنه "ضخم".

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وأوضح " نعتقد أننا نرصد على الأرجح 75 في المئة من الحالات على الأكثر، ربما نفوت ما يصل إلى ربع الحالات"، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الحالات التي تكتشف متأخراً جداً، وأن المرض ينتشر بسرعة أكبر في المناطق الريفية من مابالاكو.